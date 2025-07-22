Баку передал СК России доказательства убийства азербайджанцев на Урале

Генпрокурор Азербайджана сообщил, что его ведомство передало России доказательства пыток и убийства двух азербайджанцев при задержании в Екатеринбурге, российская сторона проводит отдельное расследование по этим фактам

Кямран Алиев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Азербайджан передал Следственному комитету России доказательства пыток и убийства двух азербайджанцев при задержании в Екатеринбурге, об этом турецкому бюро Report заявил находящийся с визитом в Анкаре генеральный прокурор республики Кямран Алиев. По словам Алиева, российская сторона сообщила ему, что проводит отдельное расследование по этим фактам.

1 июля Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело об умышленном убийстве с особой жестокостью и пытках после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге. В российском СК сообщали, что один из фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге скончался из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго выясняются.

По версии российского следствия, задержанные в Екатеринбурге представители азербайджанской диаспоры причастны к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010-м.

«Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной — как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой. Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В связи с этим мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений», — сказал генпрокурор.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СКР.

Вскоре после рейда в Екатеринбурге азербайджанские силовики провели обыски в редакции государственного агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). Главред Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы. Им инкриминируют мошенничество, незаконное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем. Под стражу также заключены восемь россиян по обвинению в наркоторговле и киберпреступлениях. На видеозаписях из зала суда было видно, что их избили.

На фоне обострения отношений с Баку в Кремле заявляли, что Москва рассчитывает на урегулирование всех проблем с азербайджанской стороной. «Логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.