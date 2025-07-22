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Политика ,  
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«Ростех» заявил о попытках Abrams подражать российским танкам

«Ростех»: США модернизируют танки Abrams с оглядкой на российские технологии
M1A2 Abrams
M1A2 Abrams (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

Американское оборонное ведомство планирует модернизировать броню танка Abrams — с оглядкой на российский опыт и разработки, в том числе Т-90М «Прорыв», заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, его слова приводятся в телеграм-канале госкорпорации.

«Недавно было сообщение, что США планируют усилить защиту своих Abrams, которые, по имеющимся данным, плохо себя показали на поле боя. По планам Пентагона, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов. По сути, спецпокрытие — это аналог нашей «Накидки», дополнительная защита — аналог нашего набора экранов, сеток, решеток и выносных конструкций наподобие «мангала», — отметил он.

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Американский танк М1 Abrams на выставке трофейной техники из стран НАТО перед Музеем Победы на Поклонной горе, май 2024 года

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российские конструкторы изучили немецкий танк Leopard, но не обнаружили в его конструкции решений, которые стоило бы заимствовать — как и у американского Abrams.

Танк Т-90М является «самым умным» в зоне военной операции на Украине, говорили в госкорпорации. Там также заявляли, что машина «на голову превосходит» западных конкурентов.

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Анастасия Лежепекова
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