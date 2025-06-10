Чемезов заявил, что у немецкого танка Leopard нечего взять в работу

Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Российские конструкторы изучили немецкий танк Leopard, но не обнаружили в его конструкции решений, которые стоило бы заимствовать для российских боевых машин, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

«Leopard выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у «Леопарда» и применить у себя», — сказал он, отвечая на вопрос об изучении «Ростехом» трофейной военной техники.

Leopard 1 — немецкие танки, которые выпускались в 1960-х годах. В Германии и большинстве других странах, куда их поставляли, эти машины сняли с вооружения, но оставили в резерве. Западные союзники начали передавать Leopard 1 Украине в 2023 году. В ноябре того же года российское Минобороны отчитывалось об уничтожении первого такого танка.

Чемезов добавил, что специалисты также не нашли технических решений, которые можно было бы заимствовать, у американского танка Abrams. Глава «Ростеха» также охарактеризовал британский танк Challenger как «не очень пригодный к боям» и отметил, что главной проблемой большинства иностранных машин является сложность конструкции и трудоемкое обслуживание.

В октябре 2024 года Business Insider сообщил об уязвимости танков Abrams и Leopard для российских атак, в связи с чем бойцы ВСУ пытались оснастить их дополнительной защитой — сетчатыми металлическими навесами и решетками. Несмотря на это, писало издание, Украина потеряла уже около 40 танков Leopard.

Российские власти осуждают поставки военной помощи Украине. В Кремле подчеркивали, что она лишь затянет конфликт, но не помешает Москве достичь поставленных целей.