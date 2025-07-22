Власти Северной Осетии сообщили о поступающих угрозах в адрес военных

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В оперштаб Северной Осетии поступили сообщения об угрозе покушения на жизнь российских военных и их родственников «в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции». Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В связи с этим власти региона приняли решение приостановить проведение массовых публичных мероприятий, в том числе запланированных, усилили досмотр транзитных транспортных средств и грузов в них, а также личный осмотр их водителей и пассажиров.

Помимо этого, власти запретили фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения обломков дронов.

18 июля в Северной Осетии были задержаны двое 15-летних местных жителей. Обоих обвинили в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса) и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

На прошлой неделе в Елабужском районе Татарстана отменили запланированные ранее массовые мероприятия. Это произошло на фоне регулярных попыток атак украинских беспилотников. Глава муниципалитета Рустем Нуриев отметил: в приоритете — защита жизни и здоровья жителей.