В Северной Осетии ужесточили меры безопасности из-за угрозы военным
Власти Северной Осетии приостановили массовые мероприятия, запретили съемку военных объектов и усилили досмотр транзитных транспортных средств и грузов, а также личный досмотр автомобилистов, сообщило правительство.
Такое решение объяснили «поступающей информацией» об угрозе покушения на военнослужащих и их родственников «в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции» во Владикавказе.
Жителей Владикавказа попросили не посещать места массового скопления людей с учетом «данных о реальной угрозе» атак беспилотников.
Накануне вечером МВД, в свою очередь, предупредило граждан об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях, вплоть до уголовной.
«Правоохранительные органы будут незамедлительно пресекать попытки проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокационные действия со стороны их участников», — говорится в сообщении.
Провокации расценят как угрозу общественному порядку, а нарушителей накажут, заявили в ведомстве. Там призвали граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных акциях и соблюдать требования властей.
Последняя крупная атака дронов на республику произошла в апреле. Тогда в Моздокском районе было сбито 15 беспилотников. Жертв и разрушений не было, сообщал глава республики Сергей Меняйло. Обломок одного из дронов упал на нежилое здание. В некоторых из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды, их обезвредили, говорил Меняйло.
Власти неоднократно сообщали об опасности атаки беспилотников. На фоне угрозы в регионе также замедляли сотовую связь и мобильный интернет.
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