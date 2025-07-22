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Военная операция на Украине ,  
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В Северной Осетии ужесточили меры безопасности из-за угрозы военным

Северная Осетия усилила меры безопасности из-за угрозы военным со стороны Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
В оперативный штаб поступила информация о подготовке украинскими спецслужбами во Владикавказе покушения на жизнь военных, заявили власти. МВД накануне предупредило граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Северной Осетии приостановили массовые мероприятия, запретили съемку военных объектов и усилили досмотр транзитных транспортных средств и грузов, а также личный досмотр автомобилистов, сообщило правительство.

Такое решение объяснили «поступающей информацией» об угрозе покушения на военнослужащих и их родственников «в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции» во Владикавказе.

Жителей Владикавказа попросили не посещать места массового скопления людей с учетом «данных о реальной угрозе» атак беспилотников.

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Фото:Минобороны России

Накануне вечером МВД, в свою очередь, предупредило граждан об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях, вплоть до уголовной.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно пресекать попытки проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокационные действия со стороны их участников», — говорится в сообщении.

Провокации расценят как угрозу общественному порядку, а нарушителей накажут, заявили в ведомстве. Там призвали граждан не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных акциях и соблюдать требования властей.

Последняя крупная атака дронов на республику произошла в апреле. Тогда в Моздокском районе было сбито 15 беспилотников. Жертв и разрушений не было, сообщал глава республики Сергей Меняйло. Обломок одного из дронов упал на нежилое здание. В некоторых из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды, их обезвредили, говорил Меняйло.

Власти неоднократно сообщали об опасности атаки беспилотников. На фоне угрозы в регионе также замедляли сотовую связь и мобильный интернет.

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Теги
Елена Чернышова
Северная Осетия меры безопасности украинские спецслужбы Владикавказ несанкционированная акция
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