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Политика ,  
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В Северной Осетии за подготовку теракта задержали двух подростков

ФСБ в Северной Осетии задержала двух 15-летних подростков по подозрению в подготовке теракта в отношении сотрудника правоохранительных органов, сообщило следственное управление следственного комитета республики.

По версии следствия, двое несовершеннолетних были сторонниками запрещенной в России террористической организации и на протяжении года готовились совершить теракт против полицейского — они успели изучить специализированную литературу и приобрести компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу.

Обоих обвинили в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса) и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В марте 2023 году на границе Северной Осетии и Ингушетии было совершено нападение на пост ДПС. В результате двое полицейских получили ранения.

7 апреля один из четырех подозреваемых в нападении на полицейских сдался силовикам, еще одного задержали на следующий день. 15 апреля силовики обнаружили еще несколько подозреваемых в нападении. Четверо были убиты в перестрелке, двое задержаны.

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Александра Озерова
Северная Осетия несовершеннолетние задержание теракт ФСБ
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