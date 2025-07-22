У Думы прошли задержания из-за пикета против штрафов за поиск экстремизма
Руководителя штаба экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева задержали около Госдумы, сообщил сам Надеждин.
«Без причин сотрудники задержали. И журналистов тоже», — сообщил он РБК.
По словам политтехнолога, полицейские подошли к нему во время пикета у здания Госдумы. Кисиева увезли в отдел МВД по Тверскому району города Москвы.
Бывший руководитель избирательного штаба Бориса Надеждина 21 июля уведомил правительство Москвы о проведении пикета против штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете. Позднее Кисиеву отказали в проведении акции из-за коронавирусных ограничений.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект с поправками к законодательству, который предусматривает штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. Для граждан штрафы составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб.
В начале июля Кисиев сообщил, что его лишили российского гражданства, которое он получил в 2014 году. По его словам, заключение, которое является основанием для лишения его российского гражданства, ему вручили в томском отделении полиции, куда его доставили после задержания на улице. Политтехнолог отметил, что его лишают гражданства из-за негативного влияния «на политическую и социальную стабильность общества».
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