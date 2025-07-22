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Экс-глава Пентагона заявил о наступлении «самого опасного времени» с 40-х

Конфликты продолжаются в Европе и на Ближнем Востоке, над Азией «нависла угроза войны», и все это происходит в момент, когда американцы разобщены, заявил Роберт Гейтс: «Это довольно тяжелое время»
Роберт Гейтс
Роберт Гейтс (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Нынешнее положение в мире является самым опасным со времен Второй мировой войны, заявил в интервью подкасту Big Take от Bloomberg бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006–2011 годы).

«Я думаю, что сейчас самое, во многих отношениях, самое опасное время с 40-х годов, а может быть, и за всю историю. Нам никогда не приходилось противостоять агрессивным ядерным державам одновременно в Азии и Европе. В Европе идет крупная война. На Ближнем Востоке идет крупная война, в Азии нависла угроза войны», — заявил он.

Все это происходит в момент, когда американцы разобщены и расходятся во мнениях о роли США в мире и политике страны, а «многие вопросы, требующие решения, не решаются» — от дефицита и долга до «необходимости вновь разобраться» в военных вопросах и восстановления оборонной промышленности, считает экс-глава Пентагона.

Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны
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«Так что это довольно тяжелое время. Но также это и время, когда много шумихи, все отражено в заголовках, но на самом деле это своего рода переломный момент, когда нужно трезво, беспристрастно взглянуть на наше правительство и посмотреть, как мы можем его улучшить», — добавил Гейтс.

По словам экс-министра, в любом учреждении за десятилетия работы «накапливаются наросты», это касается и ЦРУ, и Пентагона. Задача руководителей заключается в том, чтобы сохранить традиции и культуру, благодаря которым «эти учреждения стали великими», но при этом «избавиться от всех этих наростов и провести реформы, необходимые для будущего успеха», заявил он. «Я думаю, что это и есть вызов, и мне кажется, что мы с ним не очень хорошо справляемся», — признал Гейтс.

Гейтс не единственный, кто называет нынешнее время самым опасным со времен Второй мировой. О наступлении такового для Европы в 2022 году говорил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, имея в виду полномасштабные бои между Россией и Украиной. Действующий президент США Дональд Трамп не раз выражал мнение, что конфликт может перерасти в третью мировую войну. Такую обеспокоенность высказывал и российский президент Владимир Путин: «Очень много конфликтного потенциала, он растет. Нас это касается напрямую — конфликт, который мы переживаем на Украине. <…> И конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана».

При этом начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин не считает неизбежной третью мировую войну, хотя и признает, что ситуация в мире стала «немного более опасной».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роберт Гейтс Пентагон США Европа Азия Ближний Восток
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