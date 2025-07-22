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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава Пентагона заявил, что Путин «не дрогнул» в вопросе Украины

Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Путин «не дрогнул» в вопросе Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин ни разу «даже в мысли не дрогнул» в том, что касается целей военного конфликта на Украине, сказал Роберт Гейтс. По его мнению, для их достижения российский президент «готов заплатить любую цену»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006–2011 годы) в интервью Bloomberg заявил, что российского президента Владимира Путина «не так уж сложно понять» в контексте военного конфликта на Украине.

Путин «считает своим личным предназначением» воссоздание Российской империи, считает Гейтс. «И, как говорил мой старый наставник Збигнев Бжезинский, Российской империи не может быть без Украины. Поэтому Путин видит свое личное предназначение в том, чтобы вернуть Украину в состав Российской империи — если не как неотъемлемую часть России, то как зависимое государство, которое, по сути, делает то, что хочет Россия», — считает экс-глава Пентагона.

По мнению Гейтса, цели Владимира Путина не менялись с самого начала конфликта: «Он хочет четыре области на востоке. Он хочет разоружения Украины. Он хочет пророссийского правительства в Киеве. Он хочет запрета на членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Вот и все. И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену».

«Где ступает нога русского солдата — то наше». Заявления Путина на ПМЭФ
Экономика
Владимир Путин

При этом, Гейтс считает, что в России «жизнь становится сложнее». По его словам, «эйфория» от крупных инвестиций в оборонную промышленность прошла, «инфляция действительно начинает расти, процентная ставка составляет 21%» (на заседании в июне Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых — ред.).

Отвечая на вопрос ведущего об изменении отношения президента США Дональда Трампа к конфликту и его «разочаровании» в Путине, Гейтс сказал: «Большинство президентов, с которыми я работал, чувствовали то же самое. Я имею в виду, они сами добились, чтобы их избрали президентами Соединенных Штатов. По сути, они считали, что могут перетянуть на свою сторону кого угодно». По словам Гейтса, он видел это на примере многих политиков, а по сути «все началось с Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина — знаете, я могу перетянуть на свою сторону этого человека. И многие президенты чувствуют то же самое, что могут развить личную химию с другим человеком, которая сделает возможными великие дела. И большинство из них в итоге разочаровываются. И я думаю, что именно это и произошло здесь. Я не думаю, что президент Трамп был единственным в своей мысли, что он может переубедить Путина, и он не новичок — и не единственный в своём разочаровании», — добавил экс-глава Пентагона.

Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ в конце июня, заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на «признании реалий, которые сложились на земле». По словам президента, «там, где ступает нога русского солдата, — то наше». «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша, — заявил он в ответ на вопрос, куда может дойти российская армия, при этом отметив, что Россия «исходит из реалий, которые складываются».

Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых Россия присоединила эти регионы, указывал Путин. По его словам, игнорирование этих результатов «означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта». Президент также допускал, что российские военные «заберут» город Сумы, хотя и отмечал, что «нет такой задачи». Нужным для России результатом он назвал устранение причин конфликта и обеспечение условий для долгосрочного мира.

В феврале 2022 года, до начала полномасштабных боев, Путин говорил, что у России нет намерения «восстановить империю в имперских же границах», после распада СССР Москва «признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве».

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Владимир Путин
политик, президент России
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