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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Украина должна признать итоги референдумов

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Военная операция на Украине

Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, проведенных осенью 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых эти территории вошли в состав России, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

Он добавил, что игнорирование этих результатов «означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта». Также основой для долгосрочной стабильности в регионе Путин считает нейтральный статус Украины — ее отказ от членства в иностранных альянсах и от ядерного оружия. Кроме того, необходимо урегулировать «нерешенные гуманитарные вопросы», сообщил он.

«Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон. <...> Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России», — сказал президент.

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Политика

На последнем раунде прямых переговоров в Стамбуле 2 июня Россия и Украина обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании.

Требования Москвы включают нейтральный статус Украины и запрет на иностранную военную деятельность в стране; безъядерный статус Украины и ограничение численности ВСУ; международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России; снятие ограничений на использование русского языка и деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается провозглашать нейтральный статус и отказываться от намерения присоединиться к НАТО.

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