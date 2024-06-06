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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры допроса попавшего в плен на Украине колумбийца

Появились кадры допроса попавшего в плен на Украине колумбийца
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Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры допроса попавшего в плен на Украине колумбийца
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Военнослужащие России взяли в плен гражданина Колумбии, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, Анхель Карденас Монтилла приехал на Украину по объявлению в соцсети TikTok. Монтилла рассказал, что через видео ВСУ приглашали принять участие в конфликте на украинской стороне.

В ходе допроса колумбиец отметил, что с украинцами он и другие завербованные иностранцы «особо не общались». В течение нескольких дней ему и еще девяти колумбийцам показали, что такое «стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

Монтилла сам сдался российским властям. По его словам, он сделал это, потому что не хотел умирать. «Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня». Колумбиец уточнил, что у него четверо детей, которые ждут его дома.

После прибытия на Украину Монтиллу взяли в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Он уточнил, что на родине работал полицейским, но в боевых действиях не участвовал.

В начале февраля агентство AP сообщило, что в украинскую армию вступают «сотни» отставных военных из Колумбии. По данным агентства, там они зарабатывают по меньшей мере в четыре раза больше, чем на родине.

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