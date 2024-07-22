Полиция Украины разместила ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион

Полицейские Львова ищут 20-летнего худощавого мужчину, на момент убийства он был одет в панаму, кофту и спортивные штаны. Его часто видели у дома Фарион в последние дни перед покушением

Фото: npu.gov.ua

Полиция Украины опубликовала ориентировку на подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, она размещена на сайте ведомства.

Мужчине около 20 лет, рост составляет 170-180 см, худощавого телосложения.

На момент покушения на экс-депутата подозреваемый был одет в спортивные штаны темного цвета, черную кофту с длинным рукавом, поверх которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне. На голове у мужчины была панама темного цвета с эмблемой, на ногах — белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой, на руках — красные перчатки.

Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Она скончалась тем же вечером.Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, его разыскивают. Некоторые камеры в районе убийства не работали из-за перебоев со светом. МВД Украины рассматривает две версии убийства: из личной неприязни либо из-за общественно-политической деятельности Фарион.

Фарион была членом украинского парламента в 2012–2014 годах и входила в украинскую националистическую партию «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. Она периодически делала резонансные заявление, становившиеся причиной скандалов. После начала российско-украинского конфликта Фарион сказала, что не считает украинцами тех служащих ВСУ, которые говорят по-русски. За это ее уволили с должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника», но в мае восстановили. Фарион тогда же разместила в телеграм-канале письмо студента из Крыма и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Студенты «Львовской политехники» после этого потребовали увольнения Фарион.

Местные жители в последние две недели часто замечали подозрительного молодого человека, который долго сидел на скамье наподалеку от дома, где жила Фарион.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».