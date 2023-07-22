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Bild узнал о нехватке немецких боеприпасов к зенитным орудиям для Украины

Bild: в Германии не хватает боеприпасов к зенитным орудиям для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
В Германии не хватает боеприпасов для поставленных Украине зенитных установок «Гепард», ВСУ вынуждены экономить снаряды, пишет Bild. Вместо обещанных 300 тыс. снарядов калибра 35 мм Киев получит в этом году 40 тыс. штук
ЗСУ &laquo;Гепард&raquo;
ЗСУ «Гепард» (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

С начала конфликта немецкие власти поставили в Украину 40 зенитных самоходных установок «Гепард», однако боеприпасов к орудиям не хватает, и украинские зенитчики вынуждены экономить и стрелять очередями по пять снарядов (вместо 20), пишет Bild.

Всего оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тыс. снарядов калибра 35-мм для «Гепардов», но в этом году их будет направлено лишь 40 тыс. штук, отмечает газета.

По данным Bild, в самой Германии запасы этих боеприпасов были нулевыми, так как разработанные в 1980-е «Гепарды» были выведены из строя. Другие страны, такие как Швейцария или Бразилия, отказались предоставить имеющиеся у них снаряды. В итоге немецким оружейникам пришлось поднимать старые чертежи и переделывать существующие 35-мм снаряды от бортового оружия боевых машин пехоты под пушку «Гепарда».

Издание добавляет, что новая партия снарядов будет направлена Киеву в ближайшее время.

Берлин объявил о решении отправить Киеву 50 зенитных установок «Гепард» в конце апреля прошлого года. В начале мая 2022-го Welt сообщил, что поставки были приостановлены, поскольку у Германии не хватает боеприпасов для этой техники.

Зенитная самоходная установка «Гепард» (танк ПВО «Гепард») была разработана в 1963 году на базе основного немецкого танка «Леопард-1». В 1973-м машина была принята на вооружение и поступила в серийное производство.

«Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. м. С обеих сторон башни также установлены блоки дымовых гранатометов. Всего было произведено около 570 ЗСУ данного типа.

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Россия осуждает поставки вооружений Украине другими странами и считает, что таким образом они становятся сторонами конфликта. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении в ходе боевых действий западной техники, в том числе «Гепардов».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия боеприпасы военная помощь Украина
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