Welt сообщила об отсутствии у ФРГ боеприпасов к обещанным Киеву танкам

По данным издания, поставки ЗСУ «Гепард» на Украину были приостановлены 3 мая, после того как власти не смогли получить «подходящие боеприпасы»

Фото: Tomasz Waszczuk / EPA / ТАСС

Поставка обещанных Украине немецких танков «Гепард» была приостановлена из-за отсутствия необходимых боеприпасов. Об этом сообщает Welt со ссылкой источники в украинском правительстве.

По данным собеседников издания, поставки «Гепардов» отложили на неопределенный срок после того, как 3 мая немецкие власти не смогли получить «подходящие боеприпасы для танка».

Зенитная самоходная установка «Гепард» (или «танк ПВО Гепард») была разработана в 1963 году на базе основного немецкого танка «Леопард-1». В 1973 году машина была принята на вооружение и поступила в серийное производство. «Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. км. Также с обеих сторон башни установлены блоки дымовых гранатометов. Всего было произведено около 570 ЗСУ данного типа.

До начала российской военной операции Германия отказывалась передавать Украине оружие, но затем изменила свою позицию. 26 февраля Берлин решил передать Киеву 1 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust и 500 ракет Stinger. Помимо этого, власти Германии одобрили передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

26 апреля три правящие в Германии партии представили проект заявления, в котором призывали правительство к «расширению поставок тяжелого вооружения и сложных систем, например в рамках кругового обмена, не ставя под угрозу способность Германии защищать альянс (НАТО)».



В тот же день глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила о решении поставить Украине 50 зенитных самоходных установок типа «Гепард». Также она высказалась за обучение украинских инструкторов. Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине 28 апреля. Соответствующее заявление поддержали 586 депутатов из 693 голосовавших, 100 проголосовали «против», семь воздержались.

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Российские власти неоднократно критиковали действия западных государств, обвиняя их в «накачке» Украины оружием. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации. В российском МИДе отмечали, что российские вооруженные силы будут считать склады поставляемых Киеву вооружений странами НАТО своей законной целью на территории Украины.