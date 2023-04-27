ВС России уничтожили немецкую установку «Гепард» и С-300 под Херсоном
ВС России уничтожили немецкую установку «Гепард» и четыре С-300 под Херсоном
Самоходная зенитная установка «Гепард»
Российские военные за сутки уничтожили четыре пусковые установки С-300 и самоходную зенитную установку «Гепард» ВСУ на херсонском направлении. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Удары нанесли барражирующими боеприпасами «Ланцет». В результате погибли 14 военных ВСУ, еще 10 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб.
По словам собеседника «РИА Новости», в ночь на 27 апреля также был уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект в районе села Ольговка Херсонской области. Пять украинских военных погибли, еще двое были ранены.
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