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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов

Аксенов: в Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Красногвардейском районе в центральной части Крыма возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрыва на складе боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — написал он.

По данным «Гранд Сервис Экспресс», на 18:00 задерживались следующие поезда «Таврия»: № 28 Симферополь — Москва, № 316 Симферополь-Адлер, № 175 Москва — Симферополь. Еще несколько поездов «Таврия» были остановлены, а их пассажиров пересадили на автобусы или электрички.

Взрыв на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошел утром 22 июля в результате атаки украинского беспилотника. В радиусе 5 км от места происшествия была объявлена эвакуация, работа железной дороги была временно приостановлена, сообщал Аксенов.

За несколько дней до этого — 19 июля — из-за возгорания на военном полигоне в Кировском районе Крыма также сдетонировала часть боеприпасов. Из-за пожара было решено перекрыть участок трассы «Таврида» и эвакуировать более 2 тыс. человек из близлежащих четырех сел. На следующий день МЧС сообщило, что обстановка на полигоне стабилизировалась.

В Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов
В Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов

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