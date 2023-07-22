В Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Красногвардейском районе в центральной части Крыма возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрыва на складе боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — написал он.

По данным «Гранд Сервис Экспресс», на 18:00 задерживались следующие поезда «Таврия»: № 28 Симферополь — Москва, № 316 Симферополь-Адлер, № 175 Москва — Симферополь. Еще несколько поездов «Таврия» были остановлены, а их пассажиров пересадили на автобусы или электрички.

Взрыв на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошел утром 22 июля в результате атаки украинского беспилотника. В радиусе 5 км от места происшествия была объявлена эвакуация, работа железной дороги была временно приостановлена, сообщал Аксенов.

За несколько дней до этого — 19 июля — из-за возгорания на военном полигоне в Кировском районе Крыма также сдетонировала часть боеприпасов. Из-за пожара было решено перекрыть участок трассы «Таврида» и эвакуировать более 2 тыс. человек из близлежащих четырех сел. На следующий день МЧС сообщило, что обстановка на полигоне стабилизировалась.