США поставят Украине NASAMS, дроны и другую военную помощь на $1,3 млрд

Комплекс NASAMS (Фото: kongsberg.com)

США передадут Украине новый пакет военной помощи стоимостью $1,3 млрд, сообщил Пентагон. В него войдут четыре зенитных комплекса NASAMS и ракеты для них, артиллерийские снаряды, различные автомобили, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и другие средства.

Накануне о том, что Соединенные Штаты одобрят помощь Украине на $1,3 млрд, сообщил источник Reuters. По его данным, в пакет также должны были войти американские ЗРК Vampire производства L3Harris Technologies и австралийские DroneShield для противодействия беспилотникам.

В мае Пентагон сообщил, что с начала полномасштабных военных действий направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд. В июне Украина получила помощь стоимостью $2,1 млрд, в пакет вошли ракеты для систем Patriot, системы ПВО HAWK и другая техника.

Российское руководство заявляет, что западные поставки оружия Украине затянут конфликт, но не повлияют на исход военной операции.