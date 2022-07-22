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Киев заявил, что без экспорта урожай через месяц будет негде хранить

Украине в первую очередь важно начать экспорт урожая прошлого года, потому что через месяц для нового уже не останется места, заявил Кубраков. В ООН сообщили, что координационный центр может быть создан примерно через две недели
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Киеву важно начать экспорт прошлогоднего урожая, поскольку через месяц хранить новый уже будет негде, заявил в эфире телеканала «Рада» министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Это [заключение продуктовой сделки] важно, потому что тот урожай, который мы уже начали собирать, — его через месяц негде будет хранить. И нам важно прежде всего начать экспорт нашего урожая прошлого года», — сказал он.

Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна с Украины
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Ранее 22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией «зерновую сделку». Стороны подписали пакет из двух взаимосвязанных документов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Один из них определяет механизм вывоза украинского зерна, а другой предполагает, что ООН подключится к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

Зерно будут вывозить по морскому гуманитарному коридору из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Сопровождать торговые суда для навигации по заминированным участкам вдоль береговой линии будут украинские лоцманские суда, со ссылкой на представителей ООН пишет Guardian.

На выходе из Черного моря, как и на входе, транспорт будут досматривать, чтобы избежать поставок оружия и провокаций, сообщил Шойгу. Кубраков, в свою очередь, заявил, что инспекция обезопасит украинские порты «от входа «троянских коней» под видом гражданских судов».

Проверкой займутся представители совместного координационного центра в Стамбуле, куда входят представители ООН, Украины, России и Турции. По словам представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, этот орган может быть создан примерно через две недели.

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