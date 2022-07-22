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В Крыму задержали жителя Петербурга, планировавшего диверсии на Украине

Задержанный поддерживал связь с националистическими формированиями на Украине и планировал вступить в их ряды, сообщили в ФСБ

Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму мужчину, который планировал присоединиться к украинскому националистическому батальон для участия в диверсиях против российской армии, сообщило управление ФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

35-летний житель Санкт-Петербурга планировал незаконно пересечь российскую границу, чтобы присоединиться к националистическому формированию на Украине, с которым поддерживал связь, и участвовать в «диверсионно-террористических» акциях против российской армии и мирного населения.

«Для реализации своих целей он уволился с работы, приобрел камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки», — рассказали в ФСБ.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК и ч. 2 ст. 208 УК (Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании). Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в ФСБ.

Издание Крыминформ опубликовало кадры задержания. Также демонстрируются кадры с вещами мужчины, в том числе на них видна военная форма с нашивкой в виде флага Украины, а также черно-белые распечатки с картой украинских территорий.

В мае ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что в Ростовской области задержали «вербовщика в украинские нацбатальоны». Речь шла о подростке, который через интернет по заданию СБУ завербовал более 800 человек в «Азов» (его символика признана экстремистской и запрещена в России, а сам батальон намерены объявить террористической организацией), уточнял ТАСС. Источник сказал агентству, что вербовщику поставили задачу «найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях».
 

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