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В Ростовской области задержали «вербовщика в украинские нацбатальоны»

По заданию СБУ подросток завербовал через интернет около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов», сообщил источник ТАСС. По его словам, задачей подростка было найти школьников, готовых совершать теракты в школах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Ростовской области задержали «вербовщика в украинские нацбатальоны», который получил задание подготовить теракты в российских школах, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

По словам источника ТАСС, речь идет о подростке, который «был завербован Службой безопасности Украины». Задержанный рассказал, что по заданию СБУ завербовал через интернет около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов (его символика признана экстремистской и запрещена в России, а сам батальон намерены объявить террористической организацией), сообщил собеседник агентства. «По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», — сказал источник ТАСС.

С подозреваемым пообщались журналисты регионального телеканала «Вести. Дон». По его данным, задержанный — вербовщик нацбатальонов «Азов» и «Донбасс» из Мариуполя, который приехал в Россию под видом беженца. Как сообщил телеканал, теракты готовились в начале года в школах Татарстана и, предположительно, Перми.

РБК направил запрос в УФСБ по Ростовской области.

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В марте ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн» (признано террористическим и запрещено в России). Задержанным оказался россиянин 2005 года рождения. Он заявил, что получил права администратора от гражданина Украины, который называл себя Белой Розой и с которым он переписывался в Telegram.

По данным ФСБ, задержанный причастен «к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах». На допросе подросток признался, что с ноября прошлого года был модератором чата, в котором общались участники движения, вел Telegram-канал и писал «заведомо ложные тексты о подрыве школы Тамбова».

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