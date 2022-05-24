В Ростовской области задержали «вербовщика в украинские нацбатальоны»
В Ростовской области задержали «вербовщика в украинские нацбатальоны», который получил задание подготовить теракты в российских школах, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».
По словам источника ТАСС, речь идет о подростке, который «был завербован Службой безопасности Украины». Задержанный рассказал, что по заданию СБУ завербовал через интернет около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов (его символика признана экстремистской и запрещена в России, а сам батальон намерены объявить террористической организацией), сообщил собеседник агентства. «По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», — сказал источник ТАСС.
С подозреваемым пообщались журналисты регионального телеканала «Вести. Дон». По его данным, задержанный — вербовщик нацбатальонов «Азов» и «Донбасс» из Мариуполя, который приехал в Россию под видом беженца. Как сообщил телеканал, теракты готовились в начале года в школах Татарстана и, предположительно, Перми.
РБК направил запрос в УФСБ по Ростовской области.
В марте ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн» (признано террористическим и запрещено в России). Задержанным оказался россиянин 2005 года рождения. Он заявил, что получил права администратора от гражданина Украины, который называл себя Белой Розой и с которым он переписывался в Telegram.
По данным ФСБ, задержанный причастен «к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах». На допросе подросток признался, что с ноября прошлого года был модератором чата, в котором общались участники движения, вел Telegram-канал и писал «заведомо ложные тексты о подрыве школы Тамбова».
За участие в деятельности организации, признанной террористической в России, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.