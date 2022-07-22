Путин поручил кабмину обеспечить снижение льготной ипотеки до 7%

Поручение должно быть исполнено к 25 июля. Официально о снижении льготной ипотечной ставки Путин объявил в середине июня

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, установив, что ставка по ней при покупке жилья на первичном рынке не должна превышать 7%. Соответствующее поручение президент дал по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в середине июня.

Срок исполнения поручения — 25 июля.

В марте ставка по льготной ипотеке была увеличена с 7 до 12% на фоне рекордного повышения ключевой ставки Центробанком до 20%. Однако затем ключевая ставка начала снижаться: сначала — до 17%, затем — до 14%. Следом понизилась и льготная ипотечная ставка — до 9%.

Выступая на ПМЭФ, Путин объявил о дальнейших мерах по обеспечению доступности жилья — снижении ставки до 7%. «После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», — пояснял он.

Правительство подписало соответствующее постановление 22 июня.

Максимальные размеры ипотек сохранились: 12 млн руб. для Москвы и Петербурга и 6 млн руб. для остальных субъектов. Программа действует до конца 2022 года.