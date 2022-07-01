Счетная палата предложила исключить студии из программы льготной ипотеки

В Счетной палате сочли студии и однокомнатные квартиры некомфортным типом жилья для семей, напомнив о принципе «отдельная комната каждому члену семьи»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Счетная палата России предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ льготной ипотеки. Об этом аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала в интервью «РИА Новости».

«Государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — объяснила она.

Изменение правил предоставления льготной ипотеки может повлиять на структуру предложения на рынке жилья и улучшить комфортность условий проживания граждан.

По словам Труновой, ипотечные программы с господдержкой нужны, но при этом должен соблюдаться принцип комфортного проживания — «отдельная комната каждому члену семьи».

В апреле 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на новостройки как антикризисная мера в пандемию COVID-19. Ее действие несколько раз продлевали, меняя условия выдачи.

По оценкам Минфина, за время действия льготной ипотеки было выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,2 трлн руб., из них 85,4 тыс. кредитов на 213,2 млрд руб. россияне оформили в этом году. Также, по оценке министерства, в 2022–2023 годах расходы бюджета на реализацию программы составят около 461 млрд руб.

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Помимо этого существует семейная ипотека, которую можно получить при рождении первого ребенка. Оформить льготный кредит можно по ставке до 6% годовых. Также для россиян доступны сельская и дальневосточная ипотеки.

В начале апреля ставка по программе льготной выросла с 7 до 12% в связи с рекордным повышением ключевой ставки ЦБ — до 20% годовых. После снижения ключевой ставки сначала до 17%, а позже до 14% президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9%.

22 июня правительство России снизило процентную ставку по программе «Льготная ипотека» с 9 до 7%. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что размер субсидируемого кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб. Максимальный размер кредита для льготной ипотеки составляет до 30 млн и 15 млн руб. соответственно.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в 2022 году российские банки могут выдать ипотеку по программам семейной и льготной ипотеки на сумму до 2 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем в прошлом году.