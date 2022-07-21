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СК проверит депутата из Новосибирска из-за твита о погибших военных

Поводом стал твит Хельги Пироговой, который она впоследствии удалила, назвав слишком эмоциональным. Депутат считает, что ее слова вырвали из контекста, а возмущение вызвали слова родственников погибших об организации похорон
Хельга Пирогова
Хельга Пирогова (Фото: Хельга Пирогова / соцсети)

Следственный комитет России организует процессуальную проверку в отношении члена совета депутатов Новосибирска от «Коалиции Новосибирск 2020» Хельги Пироговой после ее публикации о погибших в боевых действиях на Украине российских военных, сообщает пресс-служба СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после обращения депутатов из Новосибирской области с требованием привлечь Пирогову к уголовной ответственности, говорится в сообщении СК. Причиной для этого стала публикация Пироговой в Twitter, где она прокомментировала похороны российских военных, погибших в ходе военной операции на Украине. Позднее депутат удалила эту публикацию, назвав ее «слишком эмоциональной».

Некоторые местные политики отреагировали на ее заявление обращениями к Бастрыкину или мэру Новосибирска Анатолию Локтю, как это сделал первый зампред заксобрания Новосибирской области и глава фракции «Единая Россия» Андрей Панферов. Последний на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал открытое письмо, в котором призвал организовать комиссию по этике в отношении Пироговой, назвав ее действия кощунственными и «порочащими честь и оскверняющими память российских воинов».

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Пирогова позднее в Facebook (принадлежит Meta Inc., которая признана в России экстремистской и запрещена) указала, что ее слова были вырваны из контекста. Она пояснила, что эмоциональное заявление было реакцией на статью, где говорилось, что родственники погибших восхищаются организацией похорон, упоминая, что положенных выплат пока не получили.

«Мой твит со скрином [статьи о похоронах] был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое», — объяснила депутат свою реакцию, прикрепив к публикации скриншот статьи.

Она также сообщила, что в пятницу, 22 июля, состоится депутатская комиссия по этике в связи с ее публикацией, материалы которой председатель совета пообещал передать в прокуратуру и СК. В Twitter до этого Пирогова отметила, что узнала о дате комиссии из СМИ.

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Хельга Пирогова — член «Коалиции Новосибирска 2020». На сайте организации в ее биографии отмечается, что она участвовала во всех крупных митингах в Новосибирске, а также помогала организовывать митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова.

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