В МИД Китая заявили о потере США разума

США лишились разума, нравственности и доверия, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

«США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию, чтобы дискредитировать другие страны, <...> создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие», — заявил Ван И.

По его словам, Вашингтон доводит до крайности эгоизм, а также политику односторонних действий и запугивания. Глава китайского МИД отметил, что США в своей политике по отношению в КНР возрождают «маккартизм» и менталитет «холодной войны», умышленно провоцируя идеологическое противостояние.

«Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.