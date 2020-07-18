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В МИД Китая заявили о потере США разума

США лишились разума, нравственности и доверия, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

«США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию, чтобы дискредитировать другие страны, <...> создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие», — заявил Ван И.

По его словам, Вашингтон доводит до крайности эгоизм, а также политику односторонних действий и запугивания. Глава китайского МИД отметил, что США в своей политике по отношению в КНР возрождают «маккартизм» и менталитет «холодной войны», умышленно провоцируя идеологическое противостояние.

«Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
Политика
Хуа Чуньин

Ван И также отметил, что Китай и Россия должны продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, а также работать совместно со странами, «которые занимают объективную и справедливую позицию». По словам главы МИД КНР, Москва и Пекин должны таким образом противостоять действиям, которые нарушают международный порядок, а также защищать международную справедливость и беспристрастие.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий этот регион особого статуса.

После этого официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что КНР намерена ввести ответные санкции против США.

30 июня в Гонконге вступил в силу принятый властями Китая закон об обеспечении национальной безопасности. Он направлен на предотвращение сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Вашингтон неоднократно угрожал Пекину санкциями в случае принятия этого закона.

Теги: США, Китай, МИД Китая
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