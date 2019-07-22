Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона

В секретной миссии участвуют 10 многоцелевых вертолетов Black Haw. Она проводится с октября прошлого года и продлится по меньшей мере еще четыре месяца

Вертолет Black Hawk (Фото: Staff Sgt. Ashley Sokolov / Zuma / ТАСС)

Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ оборонного ведомства США, адресованный конгрессу.

Из документа следует, что Пентагон просит законодателей одобрить перераспределение средств оборонного бюджета таким образом, чтобы предоставить дополнительные $1,55 млн для «новой секретной полетной миссии». Предполагается, что деньги пойдут на обслуживание авиатехники, организацию полетов и оплату членам экипажей.

«Без дополнительного финансирования армия не сможет выполнить эту секретную миссию», — цитирует Bloomberg документ Пентагона. В нем также указано, что миссия проводится с участием вертолетного десанта и подразделений авиационного обслуживания на 10 вертолетах Black Hawks. Пентагон указывает, что миссия будет продолжаться четыре месяца.

Кроме того, как следует из документа, деньги будут также выплачиваться на работу специального «секретного информационного центра» на аэродроме Davison Army в Форт-Белвуар, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона.