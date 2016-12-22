Посол США в России отказался уходить в отставку

SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии

В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек

Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии

Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками

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Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок»

Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками

Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек

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Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем

FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума

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Синоптики пообещали возвращение «жаркого лета» в Москву через неделю

Авария лишила Себастьяна Феттеля лидерства в чемпионате мира «Формулы-1»

Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии

«Роскосмос» рассказал об аресте сотрудника ЦНИИмаша после обысков ФСБ

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СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа

Смертник совершил самоподрыв в аэропорту Кабула после прибытия Дустума

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Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен

Reuters сообщил о встречах Бутиной с заместителями глав ФРС и Минфина США

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве