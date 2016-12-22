Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии

Российская и сирийская авиации активизировали свои бомбардировки по силам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатические источники, а также собеседников среди сирийской оппозиции сообщает Reuters.
Удары, по информации источников агентства, были нанесены по территории на юго-западе Сирии, вдоль границы между Иорданом и Израилем — в эти районы, оставленные сирийскими повстанческими группировками, проникли боевики. Террористы, по данным собеседников Reuters, обосновались у реки Ярмук, граничащей с Голанскими высотами и Иорданией. Наземные атаки сирийской армии и ее союзников силы ИГ, как указали источники, отразили.
Неназванный старший офицер армии Сирии рассказал агентству, что наиболее ожесточенные боестолкновения между сирийскими военными и боевиками произошли в районе Тель-Джаму-Хайтс (Tel Jamou Heights) — на стратегической территории возле реки Ярмук. Там группа боевиков, по информации собеседника Reuters, сумела оказать армии Сирии жесткое сопротивление.
Источник в разведке при этом сообщил агентству, что свои позиции в этом районе пытались удержать от 1 тыс до 1,5 тыс. террористов. Бомбардировки сирийская и российская авиация там, по информации собеседника Reuters, вела уже 10 дней. Эти действия, как указал источник агентства, нанесли большой ущерб не только силам ИГ, но и расположенным рядом деревням. Авиаудары, по его данным, привели к «несметному числу» жертв среди мирного населения.
О том, что тысячи местных жителей были вынуждены бежать из своих деревень из-за бомбардировок в районы, удерживаемые сирийской армией или оппозицией, агентству подтвердил бывший житель этого региона (его имя Reuters также не называет).
Другой источник, знакомый с ситуацией рассказал агентству, что за последние 20 часов «Исламское государство» смогло расширить свою территорию, захватив по меньшей мере 18 деревень, оставленных представителями Свободной армии Сирии (FSA) (эта группировка является одним из крупнейших боевых соединений в Сирии, ведущих вооруженную борьбу против сирийского правительства).
Ранее, в декабре прошлого года, российский Генштаб отрапортовал об освобождении территории Сирии от боевиков ИГ. Президент России Владимир Путин затем отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики. После этого о победе над «Исламским государством» в Ираке и Сирии говорил американский лидер Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Рухани.