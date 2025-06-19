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Война Израиля и Ирана ,  
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В Израиле назвали ошибкой упоминание Бушера среди атакованных целей

Израиль дезавуировал упоминание Бушера в списке атакованных целей
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: IIPA / Getty Images
Фото: IIPA / Getty Images

В армии Израиля опровергли заявления ее представителя о ракетном ударе по ядерному объекту в иранском Бушере, передает Reuters со ссылкой на свой источник в ЦАХАЛ. Собеседник агентства отметил, что Бушер был упомянут среди атакованных целей «по ошибке».

В ответ на дальнейшее обсуждение Бушера израильский чиновник заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что Израиль нанес удар по месту, где находится иранский реактор, отмечает агентство.

При этом он подтвердил удар по другим объектам Ирана из списка атакованных целей — в Натанзе, Исфахане и Араке.

О том, что израильские военные сообщили ранее днем 19 июня об ударах по ключевым объектам иранской ядерной программы, включая АЭС «Бушер» на побережье Персидского залива, подтверждает издание Lorient Today.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция Ирана, которая находится на побережье залива и использует российское топливо. Москва затем забирает его после использования.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что часть российских сотрудников со станции уже вывезли. В госкорпорации не исключают оперативной эвакуации оставшихся в случае ухудшения ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил утром 19 июня, что у России и Израиля есть договоренность о безопасности специалистов, которые работают на станции «Бушер».

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