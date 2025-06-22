CNN назвал переброску бомбардировщиков B-2 «демонстрацией силы»

Начатая США переброска стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit на фоне конфликта Израиля и Ирана не означает, что вступление Вашингтона в войну неизбежно, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников из Пентагона.

По словам собеседников, маневр, скорее, призван предоставить президенту Дональду Трампу несколько вариантов действий. Еще один чиновник назвал перемещение самолетов «демонстрацией силы и сдерживающим фактором», пока Трамп думает. В Белом доме ранее заявили, что президент примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель.

Один из чиновников в разговоре с CNN уточнил, что приказа о проведении какой-либо операции против Ирана с использованием B-2 не поступало.

Группа бомбардировщиков утром 21 июня вылетела из Миссури к острову Диего-Гарсия, стратегической военной базе США в Индийском океане. Несколько часов спустя Reuters сообщил, что США перебрасывают B-2 на тихоокеанский остров Гуам. При этом, указало агентство, пока неясно, связано ли это с напряженностью на Ближнем Востоке.

B-2 — единственные самолеты, способные нести авиабомбу Massive Ordnance Penetrator (MOP), которая, как полагают эксперты, который эксперты, может уничтожить подземный завод по обогащению урана Фордо к югу от Тегерана, отмечает CNN. Этот объект считается ключевым для иранской ядерной программы.

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