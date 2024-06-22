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Политика ,  
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Экс-президент Франции Олланд заявил о конце «макронизма»

Экс-президент Франции Олланд: с макронизмом покончено, нужна перестройка
Экс-президент Франции Олланд, баллотирующийся в Нацсобрание, заявил, что «с макронизмом покончено». По его мнению, «пришло время политической перестройки». Экс-премьер Филипп также заявил, что намерен отойти от «макронизма»
Франсуа Олланд
Франсуа Олланд (Фото: Aurelien Morissard / imago-images.de / Global Look Press)

Экс-президент Франции (2012–2017), баллотирующийся на парламентских выборах в департаменте Коррез Франсуа Олланд заявил в интервью AFP, что «с макронизмом покончено», поддержав мнение бывшего французского премьер-министра Эдуара Филиппа.

«Если он (макронизм. — РБК) когда-либо существовал, то он закончился. Я говорю это без особой враждебности. Мне нечего сводить», — сказал Олланд (цитата по Le Parisien).

По мнению Олланда, «пришло время политической перестройки». Он заверил, что не хочет возвращаться на пост президента. 16 июня экс-президент объявил, что баллотируется в Коррезе на парламентских выборах, потому что «ситуация очень серьезная». Его выдвинула Социалистическая партия в составе «Нового народного фронта», созданного после роспуска Национального собрания (нижняя палата французского парламента). Le Parisien отмечает, что выдвижение Олланда было «холодно встречено» некоторыми избирателями в Коррезе.

Бывший премьер Франции (2017–2020), мэр Гавра и лидер партии «Горизонты», которая входит в президентскую коалицию, Эдуар Филипп 21 июня в эфире TF1 заявил, что французский президент Макрон «убил президентское большинство». По его словам, роспуск президентом Нацсобрания 9 июня после поражения его партии на выборах в Европарламент вызвал «гнев» у французов, и Филипп понимает их.

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Экс-премьер считает, что именно Макрон несет ответственность за это. Филипп заявил о намерении «перевернуть страницу макронизма» и призвал к «созданию нового большинства», которое «будет действовать на разных основаниях». Le Monde отмечает, что Филипп намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году.

По словам мэра Гавра, в отличие от Макрона, который руководил страной в течение семи лет во имя «преодоления», «вырывая» сторонников из их первоначальной партии, он может «навести мосты» между правыми республиканцами и социал-демократами, не требуя от своих гипотетических союзников порвать со своей политической семьей. «Давайте дадим французам перспективы, создав условия для новой, расширенной и беспрецедентной коалиции», — сказал Филипп.

Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы 30 июня и 7 июля из-за победы ультраправого «Национального объединения» на выборах в Европарламент. Оно набрало 31,5% голосов, что почти в два раза выше результата коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». «Новый народный фронт» позиционирует себя как альтернатива правящей партии и намерена «бороться с расистским проектом крайне правых» на предстоящих выборах. Макрон отверг планы уйти в отставку.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Франсуа Олланд Эмманюэль Макрон Франция

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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