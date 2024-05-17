 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Вучич сравнил с себя с Жуковым из-за давления Запада на Сербию

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова в ответ на давление Запада

Президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности западных стран за освобождение от немецких захватчиков в 1945 году. Слова сербского лидера приводит портал Telegraf.

По словам Вучича, у готовящейся к рассмотрению 23 мая резолюции на Генассамблее ООН есть цель создать возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба в конфликте с Хорватией 1991-1995 годов. Он назвал это голосование «резолюцией по Сребренице» и отметил, что оно одно из самых важных на Генассамблее. Проект резолюции состоит из семи пунктов, один из которых содержит положение о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице.

«Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили», — сказал Вучич.

Он добавил, что он — не маршал Жуков, а «маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны». Он пообещал сделать все, чтобы сохранить честь Сербии.

В Сербии увидели угрозу для ООН из-за резолюции о геноциде в Сребренице
Политика
Фото:Damir Sagolj / Getty Images

Германия и Руанда направили в ООН резолюцию, которая призывает объявить 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В этот день в 1995 году около 8 тыс. мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окруженного города.

В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. Некоторые сербские политики отметили, что события в Сребренице были лишь ответом на жестокие действия противоположной стороны конфликта, однако в 2010 году произошедшее в Сребренице назвали геноцидом мусульман и в резолюции сербского парламента.

В апреле 2024 года Вучич заявил, что вопрос о том, были ли события в Сребренице геноцидом, должен решать Совет Безопасности ООН, а не Генассамблея.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Сербия Александр Вучич Сребреница геноцид Генассамблея ООН

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо
Политика
Вучич объяснил, почему встретился с Зеленской и Кулебой в Белграде
Политика
Россия в ООН выступила против резолюции о геноциде в Сребренице
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Развожаев сообщил об уничтожении десятков дронов и безэкипажных катеров Политика, 04:24
В Новороссийске отразили атаку более десяти беспилотников Политика, 04:16
В США пригрозили Китаю санкциями за поддержку ОПК России Политика, 04:11
Вучич сравнил с себя с Жуковым из-за давления Запада на Сербию Политика, 03:44
В Киеве начали снос малой Десятинной церкви УПЦ Общество, 03:20
Финская таможня продала на аукционе велосипеды беженцев Политика, 03:06
Присяжные вынесли обвинительный вердикт авторитету Шишкану за убийства Общество, 02:49
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Севастополе частично пропал свет из-за упавших обломков дрона Политика, 02:34
ВКС России запустили ракету «Союз 2.1б» со спутниками Минобороны Политика, 02:21
В Турции запретили регистрировать второй ввезенный из-за рубежа смартфон Общество, 02:13
Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения Политика, 02:00
В Белгородской области мать с ребенком погибли при атаке дрона-камикадзе Политика, 01:56
Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь Политика, 01:35
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии Политика, 01:22