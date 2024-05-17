Вучич сравнил с себя с Жуковым из-за давления Запада на Сербию

Президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности западных стран за освобождение от немецких захватчиков в 1945 году. Слова сербского лидера приводит портал Telegraf.

По словам Вучича, у готовящейся к рассмотрению 23 мая резолюции на Генассамблее ООН есть цель создать возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба в конфликте с Хорватией 1991-1995 годов. Он назвал это голосование «резолюцией по Сребренице» и отметил, что оно одно из самых важных на Генассамблее. Проект резолюции состоит из семи пунктов, один из которых содержит положение о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице.

«Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили», — сказал Вучич.

Он добавил, что он — не маршал Жуков, а «маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны». Он пообещал сделать все, чтобы сохранить честь Сербии.

Германия и Руанда направили в ООН резолюцию, которая призывает объявить 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В этот день в 1995 году около 8 тыс. мусульман были убиты боснийскими сербами при попытке бежать из окруженного города.

В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. Некоторые сербские политики отметили, что события в Сребренице были лишь ответом на жестокие действия противоположной стороны конфликта, однако в 2010 году произошедшее в Сребренице назвали геноцидом мусульман и в резолюции сербского парламента.

В апреле 2024 года Вучич заявил, что вопрос о том, были ли события в Сребренице геноцидом, должен решать Совет Безопасности ООН, а не Генассамблея.