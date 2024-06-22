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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о взрывах и погибших в городе

Сюжет
Военная операция на Украине
Несколько человек погибли и получили ранения, сообщил мэр Терехов. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове прогремели взрывы, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

Причиной взрывов он назвал ракетные удары.

Глава харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что погибли как минимум два человека, пострадали по меньшей мере 15.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины
Политика

В мае российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. Президент Владимир Путин при этом опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

20 июня Путин заявил, что попытки украинской армии выдавить Вооруженные силы России с территории Харьковской области приведут к потерям для Киева.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Харьковская область Харьков взрывы ракетные удары Военная операция на Украине

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