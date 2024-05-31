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Война с хуситами ,  
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Хуситы рассказали, чем ударили по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»

Хуситы заявили, что ударили по авианосцу «Эйзенхауэр» крылатыми ракетами
Сюжет
Война с хуситами
Яхья Сариа
Яхья Сариа (Фото: Khaled Abdullah / Reuters)

Йеменские хуситы нанесли удар по американскому атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) в акватории Красного моря с помощью крылатых и баллистических ракет, передает Al Masirah со ссылкой на вооруженные силы Йемена.

Об ударе по судну военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил днем 31 мая. Он заявил, что ракеты попали в цель.

Сариа назвал удар по авианосцу ответом на продолжающиеся бомбардировки Йемена и «угнетение палестинского народа».

Хуситы заявили об ударе по атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр»
Политика
Авианосец &laquo;Дуайт Эйзенхауэр&raquo;

Американская сторона об атаке на авианосец пока не сообщала.

«Дуайт Эйзенхауэр» — это атомный авианосец типа «Нимиц», второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина — 340 м, ширина — почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит примерно из 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.

США направили авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Р. Форд» в восточную часть Средиземного моря 8 октября 2023 года, на следующий день после атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Позднее в этот же регион вместе с другими сопровождающими кораблями направился «Дуайт Эйзенхауэр».

Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Великобритания и США при поддержке международной коалиции стали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки.

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Теги
хуситы США авианосец
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