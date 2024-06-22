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Война Израиля с ХАМАС ,  
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США пообещали Израилю помощь в войне с Ливаном

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Если между ливанскими боевиками и Израилем начнется крупная война, США помогут, но войска отправлять не станут. Белый дом попросил Тель-Авив воздержаться даже от «маленькой региональной» войны из-за рисков вмешательства Ирана
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

США заверили Израиль в полной готовности помочь, если перестрелки с «Хезболлой» на границе с Ливаном перерастут в полномасштабную войну, сообщает CNN со ссылкой на американский источник.

Израиль получит необходимую помощь в области безопасности, но США не будут развертывать войска.

Обещание получила делегация высокопоставленных израильских чиновников, прибывших в Вашингтон. Они обсудили с представителями президентской администрации широкий круг тем, включая Иран, ситуацию на северной границе Израиля с Ливаном, а также переговоры о прекращении огня и захвате заложников.

Как выяснил CNN, Белый дом опасается, что, если «Хезболла» усилит обстрелы Израиля и погибнут израильтяне, тот ответит «со всей силой», но группировка при поддержке Ирана может сокрушить систему ПВО «Железный купол». Аналогичные опасения высказывали и источники Axios. По данным издания, Белый дом посоветовал Израилю воздержаться даже от «ограниченной» или «маленькой региональной» войны в Ливане, поскольку Иран может вмешаться и масштабы конфликта не получится сдержать.

Армия Израиля утвердила планы наступления на Ливан
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Израиль и Ливан заключили соглашение о прекращении огня после 34-дневной войны в 2006 году.

«Хезболла» объявляла, что с октября 2023-го нанесла по Израилю более 2 тыс. ударов и прекратит боевые действия, только когда в секторе Газа прекратится война. В свою очередь, израильские власти несколько месяцев говорят о намерении оттеснить группировку дальше от границы — либо с помощью дипломатии, либо с помощью военной силы.

Власти США связывают сотрудничество Израиля с Ливаном и прилагают усилия к деэскалации ситуации.

В последние недели риторика израильской стороны ужесточилась. Глава МИДа Исраэль Кац пообещал уничожить «Хезболлу» в случае тотальной войны. «Мы очень близки к тому моменту, когда решим изменить правила игры против «Хезболлы» и Ливана», — подчеркнул министр. Премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил готовностью к «очень мощным действиям на Севере». Израильская армия в середине июня утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана.

«Если Израиль хочет вести тотальную войну, мы готовы к ней», — заверил замгенсека группировки Наим Кассем.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ливан Израиль США Иран

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Обслуживание счета

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