Специалисты увидели шанс для восстановления подстанции в Энергодаре

Поврежденный трансформатор на подстанции «Радуга» в Энергодаре можно восстановить, однако на это «понадобится время», сообщила «РИА Новости» директор по коммуникациям расположенной в городе Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время», — сказала она.

Вечером накануне, 21 июня, власти Энергодара сообщили об ударе по «Радуге» со стороны Украины. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, подстанция в одиночку снабжала населенный пункт электричеством после того, как 19 июня была разрушена подстанция «Луч».

В результате атаки на «Радугу» основная часть Энергодара осталась без света и воды.

Энергодар находится в Запорожской области, регион вошел в состав России в сентябре 2022 года. Российские военные контролируют расположенную в городе ЗАЭС с февраля того же года. Президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе и третьей по величине в мире.

Энергодар неоднократно попадал под обстрелы и подвергался атакам беспилотников. Пресс-служба Запорожской АЭС также не раз сообщала об атаках на территорию станции.