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Политика ,  
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Минобороны Литвы предложило ужесточить запрет на поездки в Россию

Около 56 тыс. литовцев не смогут посетить Россию и Китай из-за ограничений на поездки лиц, имеющих допуск к секретным сведениям. Власти пояснили это решение актами шпионажа и попытками вербовки
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минобороны Литвы предложило запретить выезд в Россию, Белоруссию и Китай гражданам, имеющим допуск к секретной информации. Ведомство направит поправки к закону о государственной и служебной тайне в правительство, затем они поступят в парламент (сейм), передает LRT.

«Проект направлен на защиту сотрудников государственных учреждений, которым выдано разрешение на работу или доступ к секретной информации <...> от враждебной деятельности служб иностранных государств», — пояснили в министерстве.

Изменение законодательства продиктовано предупреждениями со стороны разведки о попытках вербовки литовцев, которые могут иметь доступ к секретным сведениям, пояснили в Минобороны. По подсчетам ведомства, под действие ограничений попадут примерно 56 тыс. человек.

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Фото:Uriel Sinai / Getty Images

В Национальном центре кризисного управления сообщали о планах внести эти поправки еще прошлой осенью, Минобороны намеревалось до конца 2023-го представить проект в правительство, но согласование документа затянулось.

В январе 2024 года правительство Литвы запретило полицейским, военным и пограничникам выезжать во внеслужебное время в Россию, Белоруссию и Китай. Тогда Минобороны страны объясняло, что эти государства «представляют угрозу безопасности Литвы и ее граждан, в частности посредством шпионажа против Литвы со стороны разведки и служб безопасности этих стран».

Весной правительство Литвы решило расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями. Среди первых было расторгнуто соглашение о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенное в 1992 году.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Литва запрет на въезд Китай Белоруссия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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