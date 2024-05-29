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Политика ,  
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В Литве одобрили расторжение договора с Россией о правовой помощи

Фото: lvat.lt
Фото: lvat.lt

Правительство Литвы одобрило предложение Министерства юстиции о расторжении международного соглашения с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Москва и Вильнюс подписали договор в 1992 году. Соглашение обеспечивало равную защиту юридических лиц, а также личных и имущественных прав граждан обеих государств. Кроме того, каждая из стран могла проводить допросы, судебные экспертизы, возбуждать уголовное преследование по запросу другой стороны. Автоматическое продление документа должно было состояться в январе 2025 года.

В Минюсте Литвы решение о денонсации соглашения объяснили изменением геополитической ситуации. Министр юстиции страны Эвелина Добровольская заявила, что после начала военной операции Россия грубо нарушает принципы и Литва вынуждена «прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором».

В январе 2024 года Латвия и Эстония приняли решение о прекращении действия аналогичных договоров с Россией.

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Здание МИД Литвы

В мае литовское правительство расторгло ряд двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией. В частности, речь шла о договорах Литвы с правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.

Тогда же Минюст Литвы подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи, а Минфин страны предложил денонсировать соглашение с Москвой об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и о предотвращении налоговых нарушений.

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