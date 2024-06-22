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Политика ,  
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WSJ сообщила, что Байден «встал на пути» сделки Украины по экспорту СПГ

Решение Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ может помешать сделке ДТЭК с Venture Global. Она подразумевает, что украинская компания будет импортировать сжиженный газ из США до конца 2026 года
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент США Джо Байден, который в конце января приостановил одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа, «встал на пути к успеху» сделки украинской энергокомпании ДТЭК и американской Venture Global, пишет The Wall Street Journal.

13 июня «дочка» ДТЭК D. Trading заключила с американским экспортером соглашение, по которому украинская компания будет закупать СПГ на заводе Venture Global в Луизиане с конца 2024 года до конца 2026-го. Помимо того D. Trading договорилась о закупке до 2 млн т СПГ в год на объекте Venture Global Calcasieu Pass 2 (CP2) в течение 20 лет.

Здесь, как пишет WSJ, есть «большая загвоздка»: CP2 «попал в ловушку» решения администрации об экспорте СПГ, мораторий продолжит действовать в случае переизбрания Байдена на новый президентский срок. В американской администрации заверили союзников, что приостановка выдачи лицензий не окажет влияния на поставки, однако решение все равно «вызвало огромную политическую неопределенность».

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Экономика
Фото:Norbert Fellechner / Getty Images

Байден, объявляя о приостановке рассмотрения новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа, заявил, что власти изучат его влияние на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду. Министерство энергетики пообещало проанализировать, насколько новые проекты по экспорту СПГ соответствуют «общественным интересам».

Ведомство должно утвердить разрешения на экспорт СПГ в страны, с которыми США не заключали соглашение о свободной торговле (Украина и страны Европы входят в их число). Американская администрация в теории должна одобрить проекты, «которые помогут Европе и остальному миру избавиться от зависимости от российских энергоносителей», пишет WSJ, отмечая, что на Россию приходится 15% всех поставок газа в Европу. В апреле, по предварительной информации аналитиков Kpler, Россия поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок СПГ.

По данным Bloomberg, США экспортировали рекордные 91,2 млн тонн сжиженного природного газа в 2023 году. Страны Европы стали главными покупателями американского СПГ, Украина ранее не приобретала его напрямую.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СПГ сжиженный природный газ США Украина Джо Байден
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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