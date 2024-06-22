WSJ сообщила, что Байден «встал на пути» сделки Украины по экспорту СПГ

Решение Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ может помешать сделке ДТЭК с Venture Global. Она подразумевает, что украинская компания будет импортировать сжиженный газ из США до конца 2026 года

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Президент США Джо Байден, который в конце января приостановил одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа, «встал на пути к успеху» сделки украинской энергокомпании ДТЭК и американской Venture Global, пишет The Wall Street Journal.

13 июня «дочка» ДТЭК D. Trading заключила с американским экспортером соглашение, по которому украинская компания будет закупать СПГ на заводе Venture Global в Луизиане с конца 2024 года до конца 2026-го. Помимо того D. Trading договорилась о закупке до 2 млн т СПГ в год на объекте Venture Global Calcasieu Pass 2 (CP2) в течение 20 лет.

Здесь, как пишет WSJ, есть «большая загвоздка»: CP2 «попал в ловушку» решения администрации об экспорте СПГ, мораторий продолжит действовать в случае переизбрания Байдена на новый президентский срок. В американской администрации заверили союзников, что приостановка выдачи лицензий не окажет влияния на поставки, однако решение все равно «вызвало огромную политическую неопределенность».

Байден, объявляя о приостановке рассмотрения новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа, заявил, что власти изучат его влияние на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду. Министерство энергетики пообещало проанализировать, насколько новые проекты по экспорту СПГ соответствуют «общественным интересам».

Ведомство должно утвердить разрешения на экспорт СПГ в страны, с которыми США не заключали соглашение о свободной торговле (Украина и страны Европы входят в их число). Американская администрация в теории должна одобрить проекты, «которые помогут Европе и остальному миру избавиться от зависимости от российских энергоносителей», пишет WSJ, отмечая, что на Россию приходится 15% всех поставок газа в Европу. В апреле, по предварительной информации аналитиков Kpler, Россия поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок СПГ.

По данным Bloomberg, США экспортировали рекордные 91,2 млн тонн сжиженного природного газа в 2023 году. Страны Европы стали главными покупателями американского СПГ, Украина ранее не приобретала его напрямую.