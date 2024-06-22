Власти Львовской области сообщили о пожаре на энергообъекте
Объект критической энергоинфраструктуры подвергся ракетному удару во Львовской области, сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий.
Там начался пожар, данных о пострадавших пока нет.
Телеканал ТСН сообщал о взрывах в городе Стрый на юге области. Звуки взрывов были слышны также в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской и Винницкой областях и Харькове.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. К утру 22 июня, как следует из данных мониторинговых пабликов, ее отменили в большинстве регионов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство отчиталось, что за неделю 15–21 июня российская армия нанесла 14 групповых ударов по территории Украины с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования и ударных беспилотников.
«Укрэнерго» сообщило 20 июня, что повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. В последние месяцы в стране были атакованы многие объекты энергогенерации: Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и т. д. Президент Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.
Упал — поднялся.
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