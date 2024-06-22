Власти Львовской области сообщили о пожаре на энергообъекте

Воздушную тревогу ночью 22 июня объявляли на всей территории Украины, в ряде регионов произошли взрывы. Во Львовской области под удар попал объект критической энергоинфраструктуры

Объект критической энергоинфраструктуры подвергся ракетному удару во Львовской области, сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий.

Там начался пожар, данных о пострадавших пока нет.

Телеканал ТСН сообщал о взрывах в городе Стрый на юге области. Звуки взрывов были слышны также в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской и Винницкой областях и Харькове.

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. К утру 22 июня, как следует из данных мониторинговых пабликов, ее отменили в большинстве регионов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство отчиталось, что за неделю 15–21 июня российская армия нанесла 14 групповых ударов по территории Украины с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования и ударных беспилотников.

«Укрэнерго» сообщило 20 июня, что повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. В последние месяцы в стране были атакованы многие объекты энергогенерации: Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и т. д. Президент Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.