 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Львовской области сообщили о пожаре на энергообъекте

Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушную тревогу ночью 22 июня объявляли на всей территории Украины, в ряде регионов произошли взрывы. Во Львовской области под удар попал объект критической энергоинфраструктуры

Объект критической энергоинфраструктуры подвергся ракетному удару во Львовской области, сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий.

Там начался пожар, данных о пострадавших пока нет.

Телеканал ТСН сообщал о взрывах в городе Стрый на юге области. Звуки взрывов были слышны также в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской и Винницкой областях и Харькове.

Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. К утру 22 июня, как следует из данных мониторинговых пабликов, ее отменили в большинстве регионов.

«Укрэнерго» заявило о повреждении энергообъектов в нескольких областях
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Накануне ведомство отчиталось, что за неделю 15–21 июня российская армия нанесла 14 групповых ударов по территории Украины с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования и ударных беспилотников.

«Укрэнерго» сообщило 20 июня, что повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. В последние месяцы в стране были атакованы многие объекты энергогенерации: Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и т. д. Президент Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Львовская область инфраструктура энергетика Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне
Политика
Минобороны сообщило о 14 групповых ударах по Украине за неделю
Политика
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Мадуро обвинил своих противников на выборах в подготовке госпереворота Политика, 06:15
Израиль пообещал «необходимые решения» из-за атак «Хезболлы» Политика, 06:11
Власти Львовской области сообщили о пожаре на энергообъекте Политика, 05:52
Памфилова назвала санкции Японии против руководства ЦИК бессмысленными Политика, 05:29
Идеолог Brexit заявил, что конфликт Москвы и Киева спровоцировал Запад Политика, 05:05
Взрывы произошли еще в пяти регионах Украины Политика, 05:03
Welt узнала об отмене встречи премьера Китая с вице-канцлером Германии Политика, 04:31
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона» Общество, 04:06
Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову Политика, 03:50
Apple отложила внедрение ИИ-технологий в ЕС Технологии и медиа, 03:39
По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу Политика, 03:19
Bloomberg сообщил о рождении у Маска 12-го ребенка Общество, 02:56
ВМС Британии сообщили о взрывах у торгового судна в Аденском заливе Политика, 02:30
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника Политика, 02:13