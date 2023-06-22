Лукашенко пригрозил премьеру отставкой за невыполнение плана роста

За первое полугодие Белоруссия не достигла установленного показателя экономического роста; если это не удастся сделать, правительству придется уйти в отставку, заявил Лукашенко. Сейчас показатель равен 100,9%, план — 102,6%

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Если Белоруссия не достигнет установленных экономических показателей, то правительству, в первую очередь премьеру Роману Головченко, придется уйти в отставку, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Совете министров. Видео опубликовал близкий главе государства телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко отметил, что за первое полугодие рост экономики должен был составить более 102%, а он не дотянул до 101%. Головченко в ответ на это сказал, «что на цифру, близкую к плану, по полугодию мы выйдем», а возможно, будет достигнут и целевой показатель.

«Роман Александрович, вот давайте публично договоримся так, чтобы вы не обижались. <...> Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно, первый вы и первый вице-премьер [Николай Снопков], уходите в отставку», — пригрозил Лукашенко. За выполнение он пообещал «ордена, награды».

Головченко возглавляет белорусское правительство с 2020 года. Он выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Занимал должности в Совете безопасности, Генпрокуратуре, администрации президента Белоруссии. С 2013 по 2018 год был послом в Объединенных Арабских Эмиратах, а в августе 2018-го его назначили председателем Госкомвоенпрома.

Говоря о достигнутых показателях, Лукашенко назвал их слабыми. Он также отметил, что в последние годы произошло снижение объема инвестиций, и призвал вместо западных инвесторов «ориентироваться на других: восточных, азиатских, африканских». Лукашенко также назвал среди проблем загруженность складов, наличие большой дебиторской задолженности и призвал к освоению новых рынков.

В частности, когда зашел разговор о том, что на складах в Белоруссии накопилась молочная продукция на $400 млн, Лукашенко напомнил, что «мир голодает» и, например, в Зимбабве потребление «молочка» в год на человека — всего 8 кг, в Белоруссии же — 350. Поэтому Минску следует сотрудничать в этой сфере с Хараре. «Сейчас им молоко надо. Так высушили это молоко — грузите, везите туда», — потребовал Лукашенко.