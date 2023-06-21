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Губернатор сообщил о 14 прилетах по селу в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области, зафиксировано 14 прилетов, заявил губернатор Роман Старовойт.

В одном из домов в селе выбило окна. О пострадавших людях Старовойт не сообщил.

Последний раз курский губернатор сообщал об атаках на регион 19 июня. Тогда под обстрел попали поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района. В результате обстрелов никто не пострадал, но были повреждены линии электропередачи. В некоторых домах пропал свет.

Губернатор сообщил о 14 прилетах по селу в Курской области
Губернатор сообщил о 14 прилетах по селу в Курской области

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ Военная операция на Украине
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