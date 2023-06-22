Кишинев выразил протест послу из-за угрозы Сальдо мосту в Молдавии

Мост в населенном пункте Джурджулешты (Фото: midr.gov.md)

Кишинев считает неприемлемыми угрозы с российской стороны атаковать мост между Молдавией и Румынией, от российского посольства требуют объяснений, заявил молдавский МИД в Twitter. Point.md уточняет, что посол был вызван в молдавский МИД.

«Молдавия решительно осуждает угрозы российского представителя на оккупированной части Украины атаковать мост между Молдавией и Румынией. Это неприемлемо», — сказано в сообщении министерства.

Речь идет о заявлении врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Он после атаки ВСУ на мосты между регионом и Крымом заявил о возможных «очень серьезных» ответных мерах и упомянув мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты. «Еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный», — сказал он.

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