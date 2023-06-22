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В Киеве после взрыва загорелась многоэтажка

В Киеве после взрыва загорелась многоэтажка

В Киеве после взрыва загорелось 16-этажное знание, предварительная причина — утечка газа, передает РБК-Украина.

Телеграм-канал «Реальный Киев» со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что огонь охватил два этажа на площади 150 м, на месте работают пожарные.

Из опубликованной каналом видеозаписи видно, что многоэтажка находится напротив медцентра «Омега-Киев», расположенного по адресу ул. Андрея Малишка д. 39 в левобережной части города.

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кривом Роге, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушную тревогу в восточных и центральных регионах Украины начали объявлять в районе 1:00 (мск), она действовала больше часа. В Киеве и области тревогу отменили в районе 2:00, однако когда именно начался пожар в многоэжтажке, украинские СМИ не уточняют.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев взрыв многоэтажка утечка газа Военная операция на Украине
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