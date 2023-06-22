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Зеленская заявила, что не живет с мужем из соображений безопасности

Елена Зеленская заявила, что они с мужем живут раздельно из соображений безопасности
Жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что из-за графика мужа они вынуждены жить раздельно. По ее словам, из соображений безопасности тот ночует в офисе и им изредка удается встретиться за обедом
Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские (Фото: IMAGO / APAimages / ТАСС)

Жена украинского президента Елена Зеленская в интервью газете The Jerusalem Post заявила, что они с мужем живут раздельно из соображений безопасности.

Она призналась, что ежедневно ходит в офис на работу, при этом с мужем они живут порознь: Владимир Зеленский в целях безопасности ночует в офисе, а она каждый день возвращается к детям. «Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент», — добавила Зеленская.

Помимо этого, она рассказала, что ежедневно ходит в офис и работает над такими проектами, как программы психического здоровья, улучшение школьных обедов и помощь жертвам домашнего насилия. Также первая леди дает интервью и проводит телефонные и видеозвонки.

Елена Зеленская (урожденная Кияшко) родилась в феврале 1978 года в Кривом Роге. Со своим будущим мужем они учились в параллельных классах криворожской гимназии, но общаться начали позже, когда Елена была студенткой в строительном вузе, а Владимир Зеленский получал юридическое образование. Пара встречалась восемь лет перед тем, как в 2003 году был заключен их брак. Супруги воспитывают двоих детей: Александру (род. 15 июля 2004) и Кирилла (род. 21 января 2013).

До начала конфликта на Украине Зеленская не была публичной фигурой, однако с февраля прошлого года успела встретиться со многими западными политиками и их женами, а в сентябре провела встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Также Зеленская успела сделать несколько громких заявлений. В ноябре она рассказала, что большинство украинцев выразили готовность жить без света и тепла несколько лет, если есть перспектива евроинтеграции, а позже заявила, что жены российских военнослужащих поощряют сексуальное насилие.

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