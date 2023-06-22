FT узнала о встрече Нуланд и Салливана со странами, не осудившими Россию

Высокопоставленные представители США на этих выходных проведут встречу со странами Глобального Юга, включая Бразилию, Индию, Турцию и ЮАР, и попытаются убедить их в необходимости поддержки Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото: Oliver Contreras / POOL / ТАСС)

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 24-25 июня проведут в Копенгагене встречу с представителями стран Глобального Юга, которая будет посвящена конфликту на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

К странам Глобального Юга принято относить страны Африки, юга Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.

По данным издания, на необходимости встречи с представителями стран, которые не осудили проведение Россией специальной военной операции на Украине, настаивал Киев. Предполагается, что Украина с помощью высокопоставленных представителей США и Евросоюза, который также будет представлен на встрече, попытается заручиться поддержкой со стороны Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств, получивших приглашения на встречу.

Источники FT утверждают, что ее участники в неформальной обстановке обсудят принципы, на которых могло бы основываться мирное урегулирование на Украине. Как отмечает издание, Киев и Вашингтон обеспокоены перспективой затягивания конфликта и тем, что лагерь союзников Украины не расширяется.

Газета отдельно обратила внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что начатое ВСУ наступление идет «медленнее, чем хочется». «Мы слабо осознаем то, до какой степени остальной мир не убежден [в необходимости поддерживать Украину], — заявил изданию неназванный европейский чиновник. — Они не убеждены. И осознавать это ужасно».

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада осудили Москву и ввели против нее санкции. Позднее к ним присоединились Япония, Австралия, Корея и другие союзники США. В годовщину конфликта генассамблея ООН приняла «антироссийскую» резолюцию, которую поддержала 141 страна, семь выступили против (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).

Постпред России при ООН Василий Небензя называл резолюцию «антироссийской и вредоносной», «однобокой и оторванной от реальности». Кроме того, Небензя отмечал, что документ не позволит «перейти к мирному решению» конфликта между Россией и Западом.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом, призывая его принять «сложившиеся на земле реалии». При этом в Кремле отмечали, что «стабильной почвы» для переговоров сегодня нет. В Киеве, в свою очередь, выступают против мирных переговоров до вывода российских войск — там считают, что это будет означать заморозку конфликта. «Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — заявлял Зеленский.