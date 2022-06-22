Путин рассказал об идее открыть в России индийские сетевые магазины

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Российские деловые круги в условиях санкций активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, заявил в приветствии к участникам Делового форума БРИКС президент Владимир Путин. В частности, обсуждается увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.

Расширяется и российское присутствие в странах БРИКС, отметил глава государства. «Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», — перечислил он.

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