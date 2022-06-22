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Военная операция на Украине ,  

Пожар на НПЗ в Ростовской области начался после падения беспилотника

По данным источника ТАСС, над Новошахтинским НПЗ пролетело два украинских беспилотника, один из них врезался в конструкции завода. После этого началось возгорание. В результате пожара никто не пострадал

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Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника, сообщил источник госагентства ТАСС в местной администрации.

«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошли взрыв и пожар», — рассказал собеседник агентства.

Источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что над территорией завода пролетели два беспилотника. Один из них, по словам собеседника агентства, врезался в теплообменник, что и вызвало возгорание, а второй улетел.

Источник 161.ru в силовых структурах также сообщил, что в одну из построек завода врезался беспилотный летательный аппарат. Эту информацию изданию подтвердили несколько очевидцев.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой беспилотник пикирует и врезается в НПЗ, после чего происходит взрыв. Издание «Кубанские новости» пишет, что на месте происшествия нашли обломки беспилотника — это UKR SPEC Systems PD-1.

Специалисты Росприроднадзора берут пробы на месте пожара, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

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В МЧС ранее сообщили, что площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м, никто не пострадал. Причины пожара в министерстве не уточнили.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ростовской области и направил запросы в Новошахтинский завод нефтепродуктов и Южный военный округ.

В Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
Общество
Фото:ГУ МЧС по Ростовской области

Новошахтинский завод находится в Красносулинском районе Ростовской области, недалеко от границы с ЛНР. Он работает с 2009 года. В 2020 году НПЗ переработал 4,8 млн т нефти. С 2021 года он принадлежит холдингу «Петон».

Завод находится под санкциями Киева, где его обвиняют в поставках топлива в Донбасс.

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«Новошахтинский завод нефтепродуктов» Новошахтинский НПЗ Новошахтинск Ростовская область Военная операция на Украине
НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ

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