В Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

По предварительным данным, никто не пострадал, причины пожара устанавливаются. Возгорание тушат 35 пожарных и 17 единиц техники

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, сообщили РБК в пресс-службе местного управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в 9:25 в теплообменнике. Причина пока не установлена. Угроза распространения огня отсутствует, жертв и пострадавших нет, заявили в МЧС.

Пожар тушат 35 человек и 17 единиц техники. Возгорание локализовали на площади 50 кв. м.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе губернатора Ростовской области и направил запрос в Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Новошахтинский завод находится в Красносулинском районе Ростовской области, недалеко от границы с ЛНР. Он начал работу в 2009 году, а в 2019-м достиг полной мощности в 5,6 млн т. В 2020 году завод переработал 4,8 млн т нефти.

НПЗ находится под санкциями Киева: там его обвиняют в поставках топлива в Донбасс. В 2021-м завод купил подрядчик «Газпрома» «Петон».