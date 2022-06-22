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Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило о сбитых МиГ-29 и Су-25 на Украине

Ведомство заявило, что ПВО сбили истребитель и штурмовик в Николаевской и Днепропетровской областях. С начала военных действий Минобороны сообщало как минимум об 11 сбитых МиГ-29 и 14 Су-25
МиГ-29
МиГ-29 (Фото: Александр Ермоченко / AP)

Российские военные с помощью систем противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщило Министерство обороны в Telegram.

«За сутки сбиты: самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области», — сказано в заявлении ведомства.

По его данным, российские силы сбили 16 украинских беспилотников вблизи сел Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватая и острова Змеиный.

Системы ПВО также перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» в районе Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области. Они сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня вблизи острова Змеиный, Сулиговки Харьковской области, а также Ясиноватой и Новоселовки в Донецкой и Луганской областях (ДНР и ЛНР).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 под Днепром
Политика

Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по пяти складам боеприпасов ВСУ в районах Мирополье Сумской области, Сидорово и Верхняя Каменка Донецкой области (ДНР). Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» вблизи Курахово Донецкой области (ДНР), а также нанесли удары по живой силе и военной технике в 151 районе.

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По заявлению Минобороны, ракетные войска и артиллерия поразили шесть складов с боеприпасами в районах Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное Луганской области (ЛНР). Они также уничтожили топливный терминал в Николаеве, который украинские военные использовали для снабжения военной техники топливом. В список пораженных целей вошли и 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Минобороны сообщило о сбитых украинском Су-25 и семи беспилотниках
Политика
Игорь Конашенков

Поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск.

Уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США вблизи Никольского Донецкой области (ДНР).

По версии Минобороны, за сутки российские военные убили более 640 человек из числа «националистов», уничтожили 24 танка и боевые бронированные машины, а также 27 специальных автомобилей.

С начала военных действий Вооруженные силы России уничтожили 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотников, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и бронированные машины, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единицу военной автомобильной техники.

Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Су-25
Политика

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, призвали прекратить огонь и вывести войска.

За 118 дней военных действий Минобороны сообщало, что российские военные сбили по меньшей мере 11 самолетов МиГ-29 и 14 Су-25.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Минобороны Су-25 МиГ-29 самолеты Украина

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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