Минобороны сообщило о сбитых украинском Су-25 и семи беспилотниках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
Самозанятые все востребованнее: кто и как нанимает их в России Pro, 12:53
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 12:52
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 12:51
Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев Политика, 12:49
РПЛ назвала лучшего вратаря минувшего сезона Спорт, 12:46
Плюс 6 млрд: как росло население Земли с 1950 года Социальная экономика, 12:40 
Глава ДНР исключил помилование или обмен осужденных на казнь британцев Политика, 12:40
WP узнал, что ФБР расследует дело о чипах США в военной технике России Политика, 12:35
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 12:28
Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Pro, 12:26
Суд смягчил наказание криминальному авторитету Паше Цветомузыке Общество, 12:15
Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды Политика, 12:14
Звезда регби призвал коллег к отказу от «культуры пьянства» и развязности Спорт, 12:08
Глава ДНР выразил надежду на завершение спецоперации до конца года Политика, 12:06

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о сбитых украинском Су-25 и семи беспилотниках

За минувшие сутки российские военные уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» и боевую машину «Ураган» в Харьковской области, а также ЗРК «Бук-М1» в Сумской области примерно в 14 км от границы с Курской областью *
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе села Мазановка в ДНР (находится на границе с Харьковской областью) украинский военный самолет Су-25, сообщили в Минобороны России.

Video

Средства ПВО также сбили семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Томина Балка и Сухой Ставок (Херсонская область), Большие Проходы, Чистоводовка и Малая Камышеваха (Харьковская область) и Золотое (ЛНР).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Помимо этого, за прошедшие сутки ракетами с воздуха были уничтожены два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе поселка Пятихатка Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе города Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Авиация поразила 57 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области (село находится примерно в 14 км от границы Курской области), а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции

Помимо этого, в районе города Стаханова в ЛНР перехвачены баллистическая ракета «Точка-У», а также 21 снаряд РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгенькое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая в ДНР, Копанки и Новозвановка в ЛНР.

Всего с начала спецоперации, как сообщает российское Минобороны, уничтожены 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотников, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронемашин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 специальных военных автомобилей.

Украина разорвала дипломатические отношения с Москвой, объявила военное положение и мобилизацию.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина Су-25 беспилотники Минобороны Военная операция на Украине

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Минобороны обвинило ВСУ в установке РСЗО возле поселка Нью-Йорк
Политика
Рябков заявил, что Россия поставит точку в спецоперации в нужном ей месте
Политика
Зеленский сообщил о «болезненных потерях» ВСУ за сутки боев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter