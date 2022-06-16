Минобороны сообщило о сбитых украинском Су-25 и семи беспилотниках

За минувшие сутки российские военные уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» и боевую машину «Ураган» в Харьковской области, а также ЗРК «Бук-М1» в Сумской области примерно в 14 км от границы с Курской областью *

Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе села Мазановка в ДНР (находится на границе с Харьковской областью) украинский военный самолет Су-25, сообщили в Минобороны России.

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Средства ПВО также сбили семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Томина Балка и Сухой Ставок (Херсонская область), Большие Проходы, Чистоводовка и Малая Камышеваха (Харьковская область) и Золотое (ЛНР).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Помимо этого, за прошедшие сутки ракетами с воздуха были уничтожены два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе поселка Пятихатка Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе города Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Авиация поразила 57 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области (село находится примерно в 14 км от границы Курской области), а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова.

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Помимо этого, в районе города Стаханова в ЛНР перехвачены баллистическая ракета «Точка-У», а также 21 снаряд РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгенькое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая в ДНР, Копанки и Новозвановка в ЛНР.

Всего с начала спецоперации, как сообщает российское Минобороны, уничтожены 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотников, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронемашин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 специальных военных автомобилей.

Украина разорвала дипломатические отношения с Москвой, объявила военное положение и мобилизацию.