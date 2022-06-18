Пророссийские власти Запорожья обвинили ВСУ в повреждении трассы в Крым

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Кулеба сообщил о просьбах стран Азии и Африки прекратить сопротивление Политика, 01:26
Путин заявил о продолжении отношений с Боснией, несмотря на санкции Политика, 01:24
В Боснии заявили о нежелании присоединяться к санкциям против России Политика, 00:47
Меркель допустила связь между своей отставкой и событиями на Украине Политика, 00:43
Ягудин раскритиковал заявление федерации о давлении на психику фигуристов Спорт, 00:30
Приложение Газпромбанка пропало из App Store Финансы, 00:25
Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома Политика, 00:23
Пророссийские власти Запорожья обвинили ВСУ в повреждении трассы в Крым Политика, 00:23
МИД назвал вбросом информацию о задержании в Нидерландах «сотрудника ГРУ» Политика, 00:18
Зеленский одобрил введение визового режима с Россией. Что важно знать Политика, 00:00
Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономики Экономика, 00:00
Михельсон заявил о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям» Бизнес, 17 июн, 23:46
Новый тренер «Спартака» рассказал об использовании идей «Барселоны» Спорт, 17 июн, 23:40
Шольц посчитал необходимым говорить с Путиным Политика, 17 июн, 23:34

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Пророссийские власти Запорожья обвинили ВСУ в повреждении трассы в Крым

Украинская армия обстреляла запорожскую Васильевку, повреждены объекты социальной инфраструктуры и часть дороги Москва-Симферополь, утверждают пророссийские власти части региона
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В ходе обстрела города Васильевки в Запорожской области Украины поврежден участок трассы Москва-Симферополь. Об этом заявили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) региона, сформированной российскими властями на занятой части области, в Киеве ее не признают.

«Повреждено дорожное полотно. Оболочка от снаряда прямо в асфальте», — рассказали в администрации.

Стрельба велась украинскими войсками, утверждают в ВГА, добавив, что обстрел стал причиной пожара близ газовой заправки, его «вовремя потушили». Украинские силы регулярно ведут «массированные удары по Васильевке», добавили пророссийские власти области. В ВГА объясняют это тем, что город находится по контролем российской армии и близок к линии соприкосновения с контролируемой украинскими силами территорией.

«Имеются порывы на электросетях, частично восстановлено силами ВГА к вечеру. Осколками посекло и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры», — рассказали агентству в ВГА.

Новые власти Запорожья пообещали списать кредиты украинских банков
Политика
Фото:РИА Новости

В сообщении ВГА не уточняется название трассы из Москвы в Симферополь, вероятно, речь идет о трассе М-2 «Крым». Она идет от Москвы через Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую области, затем продолжается по Харькову, Днепропетровску и Запорожью. Затем дорога выходит на участок российского Крыма на трассу Симферополь — Ялта.

В начале мая в Крыму сообщили о восстановлении пассажирского и грузового сообщении с Запорожской областью; грузовое сообщении было прервано осенью 2015 года по предложению занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко. «Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом», — заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи

Спустя месяц, в середине июня, в запорожской ВГА рассказали об открытии нового автомобильного маршрута, соединяющего Донбасс, Крым, Мариуполь, Мелитополь и Херсон, все эти регионы находятся под контролем сил Донецкой народной республики или российской армии.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Запорожская область Симферополь М-2 «Крым»

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Пророссийские власти Запорожья заявили о продаже зерна в Северную Америку
Политика
В ВСУ сообщили о потере Украиной 50% тяжелых вооружений
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter