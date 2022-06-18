Пророссийские власти Запорожья обвинили ВСУ в повреждении трассы в Крым

Украинская армия обстреляла запорожскую Васильевку, повреждены объекты социальной инфраструктуры и часть дороги Москва-Симферополь, утверждают пророссийские власти части региона

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В ходе обстрела города Васильевки в Запорожской области Украины поврежден участок трассы Москва-Симферополь. Об этом заявили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) региона, сформированной российскими властями на занятой части области, в Киеве ее не признают.

«Повреждено дорожное полотно. Оболочка от снаряда прямо в асфальте», — рассказали в администрации.

Стрельба велась украинскими войсками, утверждают в ВГА, добавив, что обстрел стал причиной пожара близ газовой заправки, его «вовремя потушили». Украинские силы регулярно ведут «массированные удары по Васильевке», добавили пророссийские власти области. В ВГА объясняют это тем, что город находится по контролем российской армии и близок к линии соприкосновения с контролируемой украинскими силами территорией.

«Имеются порывы на электросетях, частично восстановлено силами ВГА к вечеру. Осколками посекло и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры», — рассказали агентству в ВГА.

В сообщении ВГА не уточняется название трассы из Москвы в Симферополь, вероятно, речь идет о трассе М-2 «Крым». Она идет от Москвы через Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую области, затем продолжается по Харькову, Днепропетровску и Запорожью. Затем дорога выходит на участок российского Крыма на трассу Симферополь — Ялта.

В начале мая в Крыму сообщили о восстановлении пассажирского и грузового сообщении с Запорожской областью; грузовое сообщении было прервано осенью 2015 года по предложению занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко. «Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом», — заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Спустя месяц, в середине июня, в запорожской ВГА рассказали об открытии нового автомобильного маршрута, соединяющего Донбасс, Крым, Мариуполь, Мелитополь и Херсон, все эти регионы находятся под контролем сил Донецкой народной республики или российской армии.